Reacția lui Dan Petrescu după egalul cu UTA: ”Nu am ce să le reproșez!”

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, cu UTA Arad, în etapa a 13-a din Superligă.

La finalul meciului, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații.

El spune că jucătorii lui au dat dovadă de atitudine.

”N-ai cum să fii mulțumit când conduci cu 1-0, ai două bare. Am avut ocazii mari de gol, am scăpat singur cu portarul, ei nu au avut nicio ocazie de genul ăsta. După ce au rămas în 10, au stat cinci minute pe jos și încă o dată încă cinci. M-am uitat la ceas, au fost doar cinci minute de prelungire, n-am înțeles acest lucru.

Am jucat mult mai bine decât am făcut-o acum un an aici, dar atunci am câștigat. Jucătorii au încercat să dea totul pentru prietenul meu, vreau să-i felicit, am făcut unul dintre cele mai bune meciuri. Ne-am apărat foarte bine până la faza aia.

Cred că dacă Kolinger nu băga mingea în poartă, Camora putea să o scoată. Dar nu am ce să le reproșez. Astăzi e o zi foarte tristă pentru mine, nu vreau să mai zic nimic. Mâine vreau să-mi văd prietenul care a plecat în altă lume și apoi să mă concentrez dacă pot pentru meciul cu Slavia”, a declarat Dan Petrescu.