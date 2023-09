Reacția lui Dan Petrescu upă prima victorie în Liga Campionilor Asiei: „Este o competiție grea!”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la Jeonbuk, a oferit o primă reacție după prima victorie în Liga Campionilor Asiei.

Tehnicianul român a declarat că este o competiție dificilă și că plecarea unui titular s-a făcut simțită.

„Este o competiție grea!”

„Liga Campionilor Asiei este o competiție grea. Am condus jocul și am marcat primul gol. Am primit un gol egalizator, dar am marcat rapid și am trecut la conducere. A fost un meci care m-a eliberat de povara pe care o simțeam. A fost un rezultat bun având în vedere moralul echipei. Sper să văd aceeași atitudine și în meciul următor.

Am spus deja asta de mai multe ori. Pierderea a cinci jucători titulari nu reprezintă ceva ușor în lumea fotbalului. Încercăm să depășim asta, dar nu este o sarcină ușoară. Programul meciurilor continuă. Când am preluat prima dată funcția, îl avem pe Cho Gue-sung. În zilele noastre, este dificil să aduci un jucător ca Cho Gue-sung”, a spus Dan Petrescu, după victoria cu Kitchee (Hong Kong).