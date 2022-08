Reacția lui David Miculescu după ce a marcat primul său gol pentru FCSB: „Sunt bucuros că am înscris, dar trist că nu am câștigat”

„Sunt foarte bucuros, pe plan personal, pentru că am reuşit să înscriu, dar sunt dezamăgit, pe plan colectiv, că nu am luat cele 3 puncte. Am venit aici să ne batem la victorie. Îmi place şi numărul 9. Unde are nevoie „Mister” de mine, sunt gata să joc acolo.

Am avut o posesie foarte bună, dar şi ei s-au apărat bine. La faza golului a venit o centrare. Asta am vorbit şi între noi, să vină mai multe centrări. O să ne revenim din etapa viitoare. Suntem optimişti pentru calificare, mai ale că am bătut cu 1-0„, a spus David Miculescu, la digisport.ro, după golul marcat cu Mioveni.