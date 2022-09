Reacția lui Dică după ce a obținut un punct în Conference League: ”Am avut şi un penalty!”

FCSB a terminat cu un scor egal joi, 0-0, meciul de pe Arena Naţională disputat împotriva formaţiei belgiene Anderlecht, în etapa a doua a grupelor Conference League.

În minutul 30, Dawa a fost ținut în careu, dar arbitrul nu a dat nimic.

FCSB a reușit să obțină primul punct în grupa din Conference League, iar la finalul meciului, Nicolae Dică a oferit mai multe declarații.

”Am făcut o partidă bună, şi defensiv, şi ofensiv, am reuşit să ne creăm câteva ocazii de a marca, păcat că nu am reuşit să câştigăm jocul, băieţii au avut o atitudine bună, asta am lucrat.

Am întâlnit un adversar bun, chiar dacă în campionat nu trec printr-un moment bun, dar am văzut lucruri interesante şi jucători de calitate.

E clar că puteam să câştigăm, am avut şi un penalty din ce am înţeles, dacă eram mai atenţi la finalizare, puteam să câştigăm

Când ai penalty în minutul 30 şi nu se acordă, e clar că contează. A primit penalty care nu a fost West Ham, iar noi nu am primit care a fost, dar nu comentez arbitrajul, nu îmi place.

Am avut momente bune de joc, suntem în Europa, e clar că ne dorim cât mai mult.

Am avut o discuţie cu patronul, vom vedea dacă va semna zilele următoare. Am fost coleg cu el la Viitorul, îl cunosc foarte bine”, a declarat Nicolae Dică.