Reacţia lui Eugen Trică după despărţirea de FC U Craiova 1948: ,,Cer timp! Am avut patru etape la dispoziţie”

Rezultatele nu au mai fost de partea sa de această dată la FC U Craiova 1948. Eugen Trică a plecat de la formaţia din Bănie după doar patru jocuri în Liga 1, unde a obţinut trei înfrângeri şi un egal.

După anunţul făcut de FC U Craiova 1948, pe Facebook, ,,Jose” a oferit şi prima reacţie. Acesta spune că despărţirea s-a produs de comun acord şi a plecat pentru că nu a avut rezultate.

,,Am plecat pentru că nu am avut rezultate. Am spus că plec dacă nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit să fac mult mai mult, dar din păcate nu am reușit. Da, cer timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziție, patru meciuri în care am câștigat un singur punct și asta a fost.

Am rămas în relație foarte bună cu familia Mititelu. Da, despărțirea a fost de comun acord. Ne-am strâns mâna, din păcate nu am reușit. Îmi pare rău că nu am reușit.

Jucătorii au încercat, au făcut tot ce au putut. Le urez baftă multă. Ei atât au putut și s-a văzut o presiune asupra lor. Nu propun eu nume, domnul Mititelu știe cel mai bine ce vrea.”, a declarat Eugen Trică, pentru Fanatik.