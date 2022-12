Reacția lui Gareth Southgate după eliminarea Angliei de la CM 2022: „Nu cred că puteam face mai mult!”

Anglia a părăsit CM 2022 după ce a fost eliminată în sferturi de către Franța (1-2). Gareth Southgate, selecționerul britanicilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Southgate nu a fost dezamăgit de elevii săi, ci chiar mândru de jocul prestat în fața campioanei mondiale. Iată ce a spus selecționerul Angliei.

„Nu cred că puteam face mai mult!”

„Cred că meritam mai mult pentru prestația noastră, dar golurile contează. Le-am spus jucătorilor că nu cred că puteau face mai mult. Cred că au jucat foarte bine împotriva unei echipe de top.

Cred că felul în care această echipă a avansat în această competiție a fost fantastic. Este inutil să vorbesc despre arbitraj. Prefer să vorbesc despre jucătorii mei.

Felicit echipa Franței. Ei știu că au avut parte de un joc extrem de greu. Nu cred că puteam face mai mult. Din punctul meu de vedere, câștigăm și pierdem ca o echipă. Am ratat câteva șanse.

Kane este de încredere în acele situații. Fără el nu am fi fost aici. Cred că în momentele cruciale jucăm la cel mai înalt nivel. Au fost șanse create, am fost în locurile potrivite, am avut mai multe șanse de gol”, a declarat Gareth Southgate, potrivit celor de la Independent.