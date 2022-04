Reacția lui Gigi Becali, după ce s-a zvonit că Octavian Popescu s-ar putea transfera în Serie A: „Nu mai spun, că iar râd de mine”

Gigi Becali visează să-l vândă pe Octavian Popescu (19 ani) cu millioane de euro.

Mijlocașul a debutat la prima reprezentativă și a atras atenția unor cluburi importante din Europa. Scouterii culubului AC Torino l-au urmărit pe viu pe tânărul internațional român la meciul FCSB – Universitatea Craiova 0-2.

”Nu știu. Nu are nicio ofertă, la Tavi Popescu nu se poate vorbi de transfer. Nu poate să plece pe suma pe care vreau eu. Nu mai spun, că iar râd de mine. Dacă eu vreau 50 de milioane… Eu vreau 50 de milioane. Pe 10 nu îl dau, I-am zis lui Giovanni, nu îl dau. El are 19 ani. A participat la toate golurile cu Voluntari. La final era supărat. A greșit trei pase la început. El are calitate mare”, a declarat Gigi Becali la ProArena.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt.

Octavian Popescu are 8 goluri și 4 pase decisive în acest sezon, în care a debutat și la naționala de seniori a României.

AC Torino este pe locul 11 din Serie A, cu 39 de puncte adunate în primele 31 de etape disputate.