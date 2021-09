Reacția lui Hagi după ce a tremurat pentru victorie în fața unei nou-promovate: „Trebuia să terminăm meciul atunci”

Farul a urcat pe podiumul Ligii 1 după ce a trecut de CS Mioveni și și-a continuat seria de victorii pe teren propriu.

Constănțenii au cinci succese obținute în fața propriilor suporteri, dar cel în fața argeșenilor a fost obținut cu cele mai mari emoții. A fost și primul în care Ciobanu & Co au primit gol.

„Am făcut o primă repriză fantastică, am avut multe ocazii, trebuia să terminăm meciul. A fost căldură mare, o săptămână cu trei meciuri, nu am jucat colectiv bine și am dat posibilități adversarului să vină în careu, la final trei puncte norocoase chiar dacă meritam să câștigăm, câteodată fotbalul așa este inspirație.

Suntem fericiti ca am luat cele 3 puncte. Nu mă interesează câte goluri luăm ci câte dăm, sigur că e importantă și faza defensivă. Jefte e preiculos dacă face ce trebuie, e nouar care are apucături de decar. E combinativ știe fotbal se asociază bine cu colegii săi”, a mărturisit Gică Hagi la finalul partidei.

Farul a făcut 18 puncte după acest succes de astăzi, fiind la egalitate cu FCSB și FC Voluntari, însă având golaveraj mai bun decât ambele. Cu ilfovenii, fotbaliștii lui Hagi se vor întâlni runda viitoare pe arena Anghel Iordănescu. Până acum, „marinarii” nu au obținut nicio victorie pe teren străin în acest campionat, remizând cu UTA, Rapid și FC U Craioav și pierzând cu CFR Cluj și Chindia. La partida de peste o săptămână, golgehterul campionatului, Jefte Betancor își va înfrunta fosta echipă. Spaniolul a jucat în stagiunea precedentă la FC Voluntari.