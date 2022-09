Reacția lui Ilie Poenaru după ce a fost învins de Hermannstadt: ”Problema este la noi!”

Echipa FC Hermannstadt s-a impus sâmbătă cu scorul de 2-1 la Arad, în faţa formaţei UTA, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 5 al prelungirilor, iar Hermannstadt a rămas singura echipă neînvinsă din Superligă.

FC Hermannstadt este pe locul 2 în clasament, cu 22 puncte, după 10 etape. La finalul meciului, Ilie Poenaru a oferit mai multe declarații.

”Părea un meci echilibrat, am crezut că așa se și termină. Un meci echilibrat, în care nimeni nu merita mai mult. Asta este Hermannstadt, de trei etape câștigă în minutul 90. Norocul a fost din nou de partea lor. Norocul ți-l faci cu mâna ta. Merită felicitări, bravo lor, nu întâmplător sunt neînvinși, au partitura lor, știu foarte bine ce au de făcut.

Problema este la noi. Nu am avut atitudinea la care mă așteptam, nu ne-am creat ocazii. Nu puteam să avem pretenții la mai mult de atât. Am fost lenți, previzibili. Nu ne-am mișcat. Le-am atras atenția că nu sunt ok, dar după ce au bătut Botoșani, au crezut că va fi ușor cu Sibiul.

Le-am atras atenția, le-am arătat pe video, am analizat. E și vina mea, mi-o asum. Este înfrângerea mea. Poate trebuia să fac niște modificări în primul unsprezece. Astea sunt problemele noastre interne pe care le-am discutat acum cu ei. Am pierdut niște puncte importante, niște puncte care ne asigurau o oarecare liniște în această întrerupere de campionat”, a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.