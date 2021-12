Reacția lui Iuliu Mureșan după ce l-a dat afară pe Rednic: „Trebuie să-mi fac treaba!”

Directorul executiv al lui Dinamo a vorbit despre hotărârea de a schimba din nou antrenorul, la capătul a 21 de etape de coșmar pentru „câini”!

Iuliu Mureșan a luat o decizie drastică în cursul zilei de astăzi și l-a demis pe Mircea Rednic, din cauza parcursului slab al formației cu el pe bancă. Deși s-a scris că între cei doi ar exista anumite tensiuni, Mureșan a declarat că nu are nimic personal cu Puriul, însă tehnicianul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și astfel s-a decis înlăturarea sa.

„Din cauza acestei decizii? Eu știu (n.r. – că fanii și-au pus speranțele în Rednic), numai că vezi că nu prea a mers treaba și a făcut foarte puține puncte, a făcut șase puncte în 11 meciuri, sunt foarte puține. Am avut o discuție cu el și înainte de ultimele trei etape, l-am întrebat câte puncte face, a zis că cel puțin cinci puncte.

Mă rog, dar nu asta a contat. Atmosfera nu e bună la echipă, nu e o atmosferă de performanță. Sigur, e foarte ușor să dai vina pe jucători. Dar fotbalul nu se poate face fără jucători, se face cu jucători și am fost pus în situația de a lua o decizie. Am luat decizia cu scopul să fie bine și să se schimbe lucrurile în bine. N-am nimic personal cu Mircea Rednic, îl respect, dar am o răspundere. Cât sunt pe funcția asta trebuie să-mi fac treaba. Nu știa, nu l-am informat. Nu știa, așa este, n-am vrut să apară înainte, că apoi era și mai complicat”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit Pro X.