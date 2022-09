Reacția lui Juan Bauza după ce și-a prelungit contractul cu FC U Craiova 1948: ”Am vorbit cu patronul echipei!”

Juan Bauza și-a prelungit contractul cu FC U Craiova 1948, chiar dacă este dorit de FCSB. Fotbalistul a semnat până în 2025 și a oferit o primă reacție.

”După cum am vorbit cu patronul echipei, sunt foarte fericit. Înseamnă foarte mult pentru mine. De când am venit la FCU Craiova am fost tratat foarte bine. Mă simt ca la mine acasă.

La momentul actual sunt concentrat doar pe echipă, să joc, să luptăm. Avem un obiectiv: să intrăm play-off. Avem o echipă mare și un antrenor pe măsură. Cred că putem reuși, și după ce ne vom îndeplini obiectivul, să ne luptăm pentru titlu. Sunt foarte fericit, sunt ca la mine acasă.

Pe lângă acest lucru, a venit și mama mea aici, urmează să ajungă și tatăl meu. Mă simt cu adevărat împlinit”, a declarat jucătorul.