Reacția lui Malcom Edjouma despre criticile lui Gigi Becali: „Sunt de un sezon jumate aici!” – Ce a spus mijlocașul francez!

Malcom Edjouma a marcat în victoria FCSB-ului cu FC Botoșani (3-2). Francezul a vorbit după meci despre criticile patronului Becali, dar și despre o posibilă plecare de la trupa bucureșteană.

Mai exact, Edjouma a declarat că nu a auzit nimic rău din partea lui Gigi Becali și că se bucură de șederea sa la FCSB. De asemenea, mijlocașul a vorbit și despre FC Botoșani, fosta sa echipă.

„Sunt de un sezon jumate aici!”

„Nu am văzut, nu ştiu (n.r. – despre criticile lui Gigi Becali). Nu ştiu. Eu nu am vorbit cu nimeni despre transfer. Sunt de un sezon jumate aici. Sunt fericit aici”, a declarat Edjouma, pentru DigiSport.

„A fost un meci dificil, dar am reuşit să câştigăm şi suntem concentraţi pentru meciul următor. E normal pentru că am fost la Botoşani în anii trecuţi şi a fost dificil pentru mine să mă bucur. Eu cred că nu am avut un start bun de sezon. Trebuie să fim mai eficienţi şi în apărare şi în atac”, a adăugat francezul, pentru sursa citată.