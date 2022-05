Reacția lui Marius Croitoru în privința unei posibile ratări a barajului de Conference League: „Dezastru e la vecinii noștri”

Antrenorul moldovenilor a fost aproape să își ducă echipa în play-off și în acest sezon, dar după ratarea obiectivului, Șeroni & Co pot să piardă și șansa clasării pe unul dintre primele două locuri din play-out, care le-ar permite disputarea unor baraje pentru prezența în cupele europene.

Croitoru a explicat erorile făcute de echipa sa care au dus la o înfrângere neașteptată în fața antepenultimei clasate din Liga 1. Este primul meci din acest sezon, în care FC Botoșani primește trei goluri pe teren propriu.

„Asta este, din păcate, după 2-2 sau 3-2, a fost un meci haotic. Chiar dacă am dominat, n-am avut o idee clară. Din păcate, așa e când intervine presiunea, stresul, sau ideea că ai luat gol de la o echipă în 10 oameni. Automat că intervine crisparea, te grăbești, faci anumite greșeli. Este un an greu pentru noi, șanse mai avem, ne dorim din tot sufletul ca, la finalul acestui play-out, să terminăm cât mai sus.

Șansa la primul loc e pierdută, clar, mai avem șanse matematice la locul 2. Din păcate, nu mai suntem la mâna noastră, dar sperăm. N-ar fi niciun dezastru că nu prinde Botoșani locul de play-off sau de baraj. Dezastru e la vecinii noștri.E un an de tranziție, am pierdut anumiți jucători importanți, am pierdut play-off-ul când nimeni nu mai credea acest lucru. Ne-a dezechilibrat puțin și probabil de asta suntem în situația asta”, a fost analiza antrenorului la finalul partidei contra lui Dinamo.

Șeroni și-a făcut mea culpa după ce defensiva din care face parte a dat rateuri în penultimul meci din partea secundă a campionatului.

„Ca fundaș central, când pierzi 3-2 însemnă că fundașii au fost de vină dacă ai luat 3 goluri acasă. Eu încerc mereu să îmi ajut echipa, dau totul, dar azi am pierdut. Noi am fost concentrați, dar ei au avut mai multă ambiție ca noi și de aceea au reușit să câștige.

Părerea mea e că s-a pierdut primul loc, pentru că Sepsi joacă cu Chindia, Chindia e deja la baraj, nu mai au șanse să îl evite zic eu. Era un avantaj să jucăm cu Rapid aici, dar încă nu suntem calificați. Acum era bun și egalul la noi, pentru că, la Clinceni, trebuie să câștigăm fără să mai intrăm pe teren, la ce e acolo, fără bani, fără jucători”, a punctat apărătorul moldovenilor.