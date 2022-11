Reacția lui Messi după ce s-a scris că se antrenează separat față de echipa Argentinei: ”Va fi ultima mea Cupă Mondială!”

Mondialul din Qatar a început duminică.

Messi s-a antrenat separat față de restul echipei.

Starul argetinian susține că nu are nicio problema.

„Mă simt foarte bine fizic. Va fi ultima mea Cupă Mondială, sper să închei în cel mai bun mod cu putință. Mă bucură faptul că atât de multă lume speră că Argentina va câștiga.

Am sosit cu bine aici, mă simt bine atât pe plan personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. S-a spus că m-am antrenat diferit sau că am fost menajat, ca măsură de precauție, dar nu e nimic neobișnuit”, a spus Messi, conform Calciomercato.