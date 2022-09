Reacția lui Mihai Stoichiță după egalul cu Finlanda: „N-am câștigat pentru că am ratat foarte mult!”

România a remizat pe terenul Finlandei seara trecută (1-1) și este foarte aproape de a retrograda din liga B grupa 3 din Nations League. Mihai Stoichiță, oficialul FRF, a oferit o primă reacție după partidă.

Mai exact, acesta a vorbit despre jocul echipei, despre cei care s-au remarcat, dar și despre selecționerul Edi Iordănescu.

„N-am câștigat pentru că am ratat foarte mult!”

„N-am câștigat pentru că am ratat foarte mult. La fel de bine, puteam să pierdem pe final de joc. Pe contraatac, au avut două ocazii imense.

Am stat de vorbă cu cei din Federația lor, după meci, și ne-au spus că am fost echipa superioară. Iar la pauză Sami Hyypia ne-a spus că suntem echipa care jucăm fotbal, dar ne-ar trebui mai mult tupeu pe faza de atac. Mi-a zis că avem jucători buni, dar mental trebuie să fim mai puternici. Să fim mai tupeiști, mai agresivi.

Dacă facem o analiză a mijlocului terenului, am avut un închizător care a jucat foarte bine, Marius Marin. Ar fi o mare lipsă să nu fie în teren la meciul cu Bosnia, cred că are cumul de cartonașe. Recuperează foarte multe mingi, are intuiție.

Tănase încearcă să ajungă în careu, Răzvan Marin e jucătorul care așază jocul, are răbdare, construiește. Cicâldău putea să dea gol, a făcut o fază foarte frumoasă. Stanciu, ce să mai zic, se vede clasa pe care o are, chiar dacă nu e 100%. A mers acest 4-3-3.

Nu știu dacă Edi va schimba strategia pentru meciul cu Bosnia, pentru că ar fi frumos să ne despărțim cu o victorie de această competiție. Trebuie să fim ofensivi, agresivi, să creăm ocazii. Cred că așa va juca Edi. E treaba lui, mie doar îmi spune înainte de meci ce vrea să facă”, a declarat Mihai Stoichiță, pentru ProSport.

România va primi luni vizita Bosniei de la ora 21:45 pe stadionul Giulești. „Tricolorii” se află pe ultimul loc cu doar 4 puncte.