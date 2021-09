Reacţia lui Mircea Lucescu după egalul cu Benfica din Champions League: ,,Am un sentiment de nemulţumire”

Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a reacţionat la finalul jocului pe care l-au disputat elevii săi în prima etapă a grupelor de UEFA Champions League.

Dinamo Kiev a fost aproape de o victorie în meciul contra celor de la Benfica, însă în cele din urmă partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, scor 0-0.

La final, la conferinţa de presă, Mircea Lucescu a declarat că trăieşte un sentiment de nemulţumire şi se aşteaptă la mai mult în meciul din retur.

,,Am un sentiment de nemulțumire! I-am lăsat să domine, era foarte greu sa jucăm de la egal la egal cu o echipă precum a lor. Ne-am organizat foarte bine din punct de vedere defensiv și am așteptat oportunitatea să marcăm. Îmi amintesc de meciul nostru cu Schalke, pe vremea când eram la Șahtior. Atunci am profitat de faptul că adversarii au ieșit foarte mult la joc și am câștigat cu 3-0. Să sperăm că o să le putem pune probleme în meciul retur.”, a declarat Mircea Lucescu, în cadrul unei conferinţe de presă.