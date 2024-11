Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria naționalei: ”Am făcut niște greșeli în defensivă!”

România a învins pe Cipru cu 4-1 pe Arena Naţională,

”Tricolorii” sunt lideri în grupa C2 din Liga Naţiunilor.

România a acumulat 15 puncte, dar este așteptată în continuare o decizie UEFA pentru partida pe care naționala din Kosovo a decis să o abandoneze.

La finalul meciului, Mircea Lucescu a oferit mai multe declarații.

Selecționerul a precizat că a fost mulțumit de debutul lui Bîrligea.

”Trei puncte foarte importante, ne-am consolidat poziția de câștigătoare a grupei. Un meci foarte bun în prima repriză, unul mai puțin bun la începutul celei de-a doua, dar spre final am jucat ceea ce am vrut, am dominat, ne-am creat ocazii. Am făcut niște greșeli în defensivă, care l-au adus din nou în prim-plan pe Niță, care a făcut din nou un meci bun.

Dar aceste lucruri se pot rezolva. Lui Bîrligea i-am spus din primul minut să tragă la poartă și să marcheze. A făcut-o, putea să facă și mai bine, a ratat din 2-3 metri, dar sunt mulțumit de debutul lui. Toată lumea bine a jucat bine”, a declarat Mircea Lucescu.