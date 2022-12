Reacția lui Nicolae Dică la controversata schimbare din minutul 41 al finalei Cupei Mondiale: ”Nu este o umilință”

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a decis să îi scoată de pe teren pe Giroud și Dembele și să îi înlocuiască cu Thuram și Kolo Muani, în minutul 41 din finala Cupei Mondiale.

Nicolae Dică a spus în ceea ce privește decizia lui Deschamps că a fost doar o schimbare tactică și cu siguranță nu a fost vorba de o încercare de umilire.

„Probabil că Deschamps a vrut să le dea fotbaliştilor care intrau un ritm de joc cât mai rapid. Jucătorii respectivi au mai prins 7-8 minute în teren, apoi a venit pauza, a urmat încălzirea, dar asta nu e o umilinţă. Tu, ca jucător, trebuie să te pui în pielea antrenorului, e doar o schimbare tactică, nu vrea nimeni să te umilească.

Am văzut că jucătorii erau supăraţi, dar nu am văzut nicio reacţie negativă. În acelaşi timp, am văzut jucători în Liga 1 care au dat cu pumnii prin bănci, chiar acum în weekend, s-au dus supăraţi la vestiare, iar Giroud, care e campion mondial, n-a avut nicio reacţie negativă” , a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.