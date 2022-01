Reacția lui Novak Djokovic, după decizia instanței: „Sunt mulţumit şi recunoscător”. Ce spune de Australian Open

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (locul 1 ATP) a oferit o primă reacţie după ce instanţa din Melbourne a întors decizia de anulare a vizei lui de intrare în Australia.

Sportivul a declarat că este mulţumit şi îi este recunoscător judecătorului care a analizat cazul său.

„Sunt mulţumit şi recunoscător că judecătorul a întors anularea vizei. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân şi să încerc să concurez la Australian Open. Rămân concentrat pe asta. Am zburat aici pentru a juca la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le avem în faţa fanilor minunaţi„, a declarat el, într-o postare pe Twitter.

„Deocamdată nu pot spune mai multe, dar VĂ MULŢUMESC tuturor pentru că sunteţi alături de mine prin toate acestea şi mă încurajaţi să rămân puternic„, a adăugat el, într-o nouă postare.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022