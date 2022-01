Scandal la hotelul unde a fost carantinat Djokovic! Poliţia a dat cu gaze lacrimogene

Acesta a părăsit hotelul în care a fost carantinat, însă ce a urmat nu a fost ceva de lăudat. Viza i-ar putea fi anulată în continuare de ministrul Alex Hawke, iar asta a stîrnit revoltă printre fanii sârbului.

Prezenţi la hotelul în care a fost carantinat Nole, fanii tenismenului au pornit o adevărată luptă împotriva autorităţilor. Din cauza situaţiei care a degenerat, poliţiştii au fost nevoiţi să dea cu gaze lacrimogene. Iritaţi şi mai mult de acest fapt, unii bărbaţi s-ar fi luat la bătaie cu poliţiştii.

@Reuters sports corro Ian Ranson has been pepper sprayed and is in a bad state. He is being helped on the scene. I won’t post a pic but it’s bad. Some of the protestors are now attacking members of the media #Djokovic pic.twitter.com/xZn5Oj8FAt

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022