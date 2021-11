Reacția lui Oprița după al doilea eșec la rând în Liga a 2-a: „Fără drept de promovare e bine, e liniște!”

CSA Steaua a cedat astăzi pe terenul celor de la Poli Timișoara, scor 1-2, în runda cu numărul 15 din eșalonul secund!

La finalul partidei, Daniel Oprița a tras primele concluzii și s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultatul final. Totodaotă, tehnicianul „militarilor” a ținut să îl pună la zid pe George Călințaru, considerat vinovat la unul dintre golurile bănățenilor, și a mărturisit că duelul de astăzi era unul care trebuia câștigat de către elevii săi.

”Am fost fără personalitate, am avut frică de rezultat. Sau poate sunt mulțumiți (n.r.- jucătorii) cu ce se întâmplă la Steaua. Fără drept de promovare e bine, e liniște, dar pentru mine nu e. Le-am spus că vom avea o vacanță liniștită dacă învingem azi și cu Buzău. Nu am vrut astăzi sau nu am putut… Vom vedea ce o să se întâmple. Le-am spus, mai ales în minutul 80, când nu trebuie să mai riști nimic, să joci minge lungă, am luat gol din greșeala noastră.

Nu știu de ce a vrut să pasese scurt (n.r.- Ilie). Călințaru a dormit la acest gol. Pot să-mi reproșez schimbările, n-au venit cu nimic în plus și nu înțeleg de ce. Practic am pierdut jocul atunci când am făcut schimbările. Le-am spus să evităm fazele fixe, acolo sunt periculoși. Era un meci de câștigat! Tragem linie după ultima etapă”, a declarat Daniel Oprița.