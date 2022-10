Reacția lui Ovidiu Burcă după egalul din Cupa României: ”Simt că lucrurile capătă formă şi asta ne face să visăm!”

Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate marţi, pe teren propriu, meciul din Cupa României cu FCU Craiova 1948, scor 0-0.

Craiova a cerut de două ori penalty, dar centralul nu a acordat nimic.

Echipa lui Mititelu a evoluat cu mulți titulari din Superligă, a făcut un meci slab.

Dinamo a fost mai periculoasă în prima repriză.

La finalul meciului, Ovidiu Burcă a oferit mai multe declarații.

”Pentru mine a fost un moment extraordinar, un meci în care am putut folosi jucători pe care nu i-am folosit în campionat. Cred că azi am făcut un meci bun, un meci solid. Băieţii la care am apelat s-au descurcat bine, m-au mulţumit, mai ales prin atitudine.

Pentru noi contează să progresăm de la meci la meci. Lucrurile sunt pe un drum bun, cred. Ne gândim la Cupa României, noi avem setate obiectivele noastre, nu vi le spun acum, dar noi ştim foarte clar unde vrem să ajungem. Simt că lucrurile capătă formă şi asta ne face să visăm”, a declarat Ovidiu Burcă.