Reacția lui Prepeliță după zvonurile apărute în privința unei posibile demiteri a sa: „Cifrele vorbesc pentru mine”

Antrenorul piteștenilor a fost fericit la finalul partidei care a închis etapa a 27-a a Ligii 1 și în urma căreia alb-violeții s-au apropiat la doar un punct de locurile de play-off.

A fost prima victorie a lui FC Argeș după 4 deplasări în care trupa din Trivale a obținut un singur punct.

„Știam că Farul e o echipă foarte bună, care pierde foarte puține puncte pe teren propriu. Dar știam că putem obține un rezultat bun dacă vom respecta ce am lucrat în această săptămână. A fost o primă repriză echilibrată, apoi ne-au pus sub presiune în repriza secundă.

Jucătorii mei au simțit presiunea și au făcut un pas înapoi în repriza a doua. Începusem să-i lăsăm pe cei de la Farul să intre în jumătatea noastră. Totuși, băieții au început să facă un presing mai agresiv, iar adversarii n-au mai ajuns la poarta noastră”, au fost concluziile tânărul tehnician după succesul de astăzi.

FC Argeș își joacă accederea între primele 6 echipe ale campionatului în meciurile cu FC Voluntari, FCSB și FC Botoșani, ultimele trei adversare din sezonul regular. Înainte de triumful de pe litoral, au apărut informații conform cărora Prepeliță ar putea fi înlocuit cu Ilie Poenaru pe banca vulturilor violeți.

„Lupta continuă! Urmează altă finală. Eu sunt realist și așa vreau să-i fac și pe jucători să gândească. Nu am nicio presiune. Am luat această echipă de pe ultimul loc, iar într-un an de zile am făcut 85 de puncte și am dus echipa în semifinalele Cupei României. Cifrele vorbesc pentru mine, dar conducerea va decide. Mereu e presiune în fotbal, dar prefer să nu comentez, să mă concentrez pe ce am de făcut”, a mai transmis Prepeliță.