Reacția lui Rădoi după ratarea victoria amară de la Vaduz: „Pentru mine este o dezamăgire ratarea calificării!”

Actualul selecționer al tricolorilor a oferit prima declarație după ultimul joc pe banca României!

Mirel Rădoi a oferit o analiză la cald a duelului din Liechtenstein. Acesta consideră că proporțiile scorului puteau fi mult mai mari și a ținut să evidențieze faptul că a sperat într-o minune în jocul de la Skopje. Totodată, Rădoi a mărturisit că această campanie reprezintă un eșec personal și crede că România ar fi bătut Islanda în meciul de la București, dacă partida se disputa cu suporteri.

„Am avut ceva speranțe din celălalt meci, la scorul de 1-1, dar până la urmă, așa cum am spus și înainte de joc, erau speranțe foarte mici. Important este felul în care ne-am prezentat și noi. Am ratat foarte multe ocazii și cred că scorul putea să fie unul mult mai mare. În concluzie, dacă ar fi să mă gândesc la ultima campanie de calificare la Mondial, unde am terminat pe locul 4, este un plus, dar pentru mine personal rămâne o dezamăgire ratarea calificării.

Pentru jucători consider însă că este un plus, s-a făcut și acest schimb de generații și cred că s-a creat o mică emulație și ar trebui să se pornească de aici pentru viitor. Sunt sigur că la meciul cu Islanda dacă am fi jucat cu spectatori, cu siguranță am fi câștigat. Aștept conferința de presă unde voi comunica decizia pe care am luat-o.” a spus Mirel Rădoi, la finalul meciului.