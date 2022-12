Reacția lui Răzvan Lucescu după egalul cu Atromitos: ”Trebuia să câștigăm cu 5-0!”

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a oferit o serie de declarații în urma egalului obținut cu Atromitos, scor 1-1.

El a spus că echipa sa trebuia să câștige meciul cu 5-0, având în vedere că fotbaliștii au avut multe ocazii chiar după golul înscris în prima repriză a partidei.

Lucescu a mai declarat că regretă înfrângerea suferită și că ocaziile au fost irosite din cauză că a lipsit claritatea din partea jucătorilor săi.

”Nu s-a schimbat nimic față de jocurile trecute. Îmi pare rău să vă spun, dar a fost un joc pe care trebuia să îl câștigăm cu 5-0. Am avut multe ocazii după golul din prima repriză.

Nu am închis jocul, am irosit ocaziile și nu am avut mintea limpede în careul advers. Adversarul a căpătat încredere și a găsit egalul. În ultimele 10 minute am avut mai multe situații bune, dar nu am putut înscrie. Este un joc pe care ne pare rău că nu l-am câștigat”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Fosonline.gr.