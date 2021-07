Reacţia lui Robert Glinţă după ce a ajuns în finala probei de 100 m spate

Înotătorul Robert Glinţă s-a calificat în finala probei de 100 m spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu ultimul timp în semifinalele care au avut loc luni dimineaţa.

Robert Glinţă s-a calificat în finală, după ce în semifinale a avut timpul de 53 sec şi 20 de sutimi pe 100 de metri.

După ce a ajuns în actul final al probei de 100 m spate la Tokyo, Robert Glinţă a oferit şi prima reacţie. Acesta spune că a avut emoţii în semifinale, dar se bucură că a reuţit să ajungă în finală.

,,Am prins finala pentru 1/100, am avut ceva emoţii până am văzut şi a doua semifinală. Nu pot spune că am făcut cea mai perfectă cursă din cariera mea, nici nu pot spune că mă simt în cea mai grozavă formă din punct de vedere al formei de competiţie. Însă am făcut o cursă mai bună decât cea de ieri, am avut resurse un pic mai bune. Uşor-uşor capăt din ce în ce mai multă experienţă în acest bazin, cu acest format al competiţiei, cu serii seara şi semifinale şi finale dimineaţa.

Mă bucur că am reuşit să ajung în finală, având încă 24 de ore la dispoziţie şi voi urmări să am o refacere şi o recuperare cât mai bună, să-mi adun toate forţele să fac o cursă bună, cât mai perfectă, de care să fiu deplin mulţumit. Obiectivul meu principal fiind doborârea recordului meu personal şi naţional, indiferent pe ce loc mă voi clasa. Dacă eu voi reuşi să-mi îmbunătăţesc propria mea performanţă (52sec88/100), eu mă declar mulţumit‘‘, a declarat Robert Glinţă, pentru Agerpres.

