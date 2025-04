Reacția lui Robert Lewandowski după duelul Barcelonei contra Dortmund: ”A fost un joc nebun”

FC Barcelona a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 1-3, contra germanilor de la Borussia Dortmund, în manşa secundă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

Cu toate acestea, catalanii s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor cu 5-3 scor general.

Robert Lewandowski a oferit o primă reacție și a criticat prestația echipei sale.

„Ne-a lipsit controlul la mijlocul terenului, am făcut multe greșeli. Am pierdut posesia, am ratat pase, am făcut să fie ușor pentru adversar. Jocul de azi (n.r. – marți) trebuie analizat amănunțit. Trebuie să învățăm din asta. Nu putem juca așa. Dacă aveam de gând să pierdem și să facem greșeli, este mai bine că le-am făcut în acest stadiu. În continuare, nu mai este loc pentru aceste erori. Am făcut să fie ușor pentru Dortmund, să își creeze ocazii și să marcheze. Poate că acesta este semnalul de trezire de care aveam nevoie. Trebuie să învățăm din asta.

A fost un joc nebun. Privind la ambele meciuri, suntem în semifinale pentru că merităm asta, dar am creat tensiune și anxietate”, a declarat atacantul polonez, citat de Mundo Deportivo.