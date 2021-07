Reacţia lui Sorin Cârţu după eliminarea lui CS U Craiova de către FK Laci: ,,Trebuie să luăm măsuri radicale în privinţa lotului”

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, a reacţionat după ce echipa CS U Craiova a fost eliminată de albanezii de la FK Laci din turul doi preliminar al Conference League.

Acesta spune că îi este greu să explice eşecul din Europa, iar important acum este luarea unor măsuri în ceea ce priveşte actualul lot de jucători al echipei antrenate de Laurenţiu Reghecampf.

Despre noul tehnician al echipei din Bănie, Sorin Cârţu spune că nu are nicio vină pentru eliminarea lui CS U Craiova din Conference League.

,,Nu am multe de spus, mi-e greu să explic acest eșec. Nu mai trebuie să facem paralele între Craiova Maxima și actuala Craiova, nu are rost. Important este să analizăm, să tragem niște concluzii și să luăm niște măsuri radicale în ceea ce privește lotul de jucători.

Depinde foarte mult ce gândește domnul Rotaru, este un moment care cere anumite măsuri. Eu am spus că dacă nu ne calificăm este o rușine. Din punctul meu de vedere este o problemă să nu poți să te califici. În partida de la Laci parcă am avut mai multe ocazii, nu înțeleg cum am pierdut acel meci. Toată lumea e afectată, mergi mai departe, n-ai ce să faci. Am fost echipa favorită.

Dacă și anul ăsta se întâmplă ce s-a întâmplat anul trecut (n.r Lokomotiv Tbilisi), înseamnă că avem o problemă. Trebuie acționat în consecință. Emoția nu trebuie să te dovedească în aceste momente, dacă ai un caracter puternic. Trebuie să ai încredere în tine. Am plecat în ultimele minute, eram supărat, n-am văzut ce s-a întâmplat cu suporterii.

Koljic muncește, caută golul, dar trebuie să fim alături de el pentru că a avut numai perioade grele, acum a stat un an pe bară. Laur (n.r Reghecampf) nu are nicio vină, a avut două antrenamente cu echipa.”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Pro X.