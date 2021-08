Reacția lui Stoichiță după ce a fost acuzat că procedează ca Gigi Becali: „Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor”

După ce Helmuth Duckadam a insinuat că anumite schimbări de la loturile naționale sunt influențate de directorul Comisiei Tehnice a FRF, oficialul a ținut să facă anumite precizări.

Stoichiță neagă că ar fi dictat unui selecționer introducearea anumitor jucători în teren.

“Am fost acuzat nu numai de asta. Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor. Am un rol care îmi place, în care trebuie să fiu extrem de echilibrat. Nu am făcut niciodată schimbările la echipa naţională, aceasta este o afirmaţie pe care le fac unii cu anumite interese.

Eu ştiu cine sunt, cum mă comport şi cât de civilizat fotbalistic sunt. Respect meseria în primul rând. Încerc să-i ajut pe antrenori, nu să-i pun în situaţii delicate. Nu sunt un şef, sunt un colaborator al antrenorilor echipei naţionale. Şef sunt în organigramă, dar nu mă comport ca un şef”, a fost comentariul fostului antrenor în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a tras și concluziile participării selecționatei conduse de Rădoi la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

“Mă întreb ce s-ar întâmplat dacă jucătorii vizaţi de antrenorii echipei olimpice ar fi participat la Olimpiadă şi nu la meciurile celor de la Craiova, Cluj, FCSB, Sepsi. Şi ar fi avut rezultate negative. Am fi fost noi acuzaţi că le-am luat jucătorii. Deci prioritizarea federaţiei a fost şi pe acceptarea acestei situaţii. Calendarul Olimpiadei nu e bine făcut.

Nu contest perioada, dar pentru fotbal e nepotrivită. Noi nu suntem Spania, Italia, să începem foarte târziu campionatul. Suntem obligaţi să jucăm în această perioadă de vară. Trebuie să fim abili să încercăm să aducem un echilibru în privinţa jucătorilor. Toţi care suntem în fotbalul românesc am dezamăgit cel mai tare. Toată lumea participăm la fenomen”, a mai explicat Stoichiță.