Reacția lui Tavi Popescu, după golurile cu Dinamo: ”Am dat la poartă!”

Dinamo a pierdut derby-ul disputat luni seara contra celor de la FCSB, scor 1-3.

După meci, Tăvi Popescu a oferit mai multe declarații.

„Au fost niște goluri grele, n-au fost așa ușoare. Am dat la poartă…“.

„Mă bucur că am dat două goluri și sper ca, ușor ușor, să revin la forma bună pe care am avut-o înainte de accidentare. Mă bucur mult că mi-am ajutat echipa. Bucuria a fost și mai mare, că am dat gol cu Dinamo. Cu ei, am tot avut pasă de gol sau gol și am reușit și în seara asta“, a mai spus vedeta FCSB-ului.