Reacția lui Torje după ce Dinamo a ajuns și matematic la baraj: „Sunt fără cuvinte, suntem vinovați cu toții”

Mijlocașul a găsit cu greu explicațiile unei noi înfrângeri pentru „câini”, care nu vor mai putea evita disputarea unei duble decisive pentru rămânerea în prima ligă.

Singura necunoscută în acest moment este poziția pe care vor termina roș-albii, însă diferența față de următoarea clasată este destul de mare, astfel încât cel mai probabil trupa din Ștefan cel Mare va fi antepnultima la sfârșitul sezonului. Ceea ce ar însemna că vor întâlni formația clasată pe locul 3 în play-off-ul Ligii 2.

„O înfrângere grea. Ne-a mai rămas doar barajul acum. Nu trebuie să ne mai uităm în urmă și să ne gândim la baraj. Nu e datoria mea să analizez ce se întâmplă în teren. Eu trebuie să mă antrenez și să fiu la un nivel cât mai ridicat. Nu mai avem nimic de făcut acum. Trebuie să ne mobilizăm bine pentru ce a rămas, adică pentru baraj.

Sunt fără cuvinte, suntem vinovați cu toții, mai puțin cei care au făcut tot posibilul ca echipa să rămână în Liga 1, iar aici mă refer la suporteri, la cei care s-au ocupat de reorgainizarea echipei. Noi, jucătorii, nu ne-am ridicat la nivelul așteptat. Trebuie să ne trezim, să câștigăm meciurile care au mai rămas de jucat și barajul”, a concluzionat Torje la finalul confruntării de la Mioveni.

Fotbalistul de 32 de ani este deranjat de atitudinea unora dintre fani care îi jignesc pe jucătorii care fac tot posibilul să salveze echipa în cel mai dificil moment din istoria clubului alb-roșu.

„Sunt supărați suporterii, e normal, îi înțelegem. Nu ne convine când ne înjură în față ca și cum noi nu am vrea să jucăm. Îmi pare rău pentru majoritatea suporterilor care vin să ne susțină, dar pe cei care ne înjură în ultimul hal nu pot să îi înțeleg. Dacă nu am vrea să jucăm nu am mai fi aici. Ar fi simplu să plecăm.

Nu mai contează ce a fost înainte. Am în continuare aceeași ambiție, trebuie să ne motivăm și să salvăm echipa. Nu este important ce va face Gabi Torje din vară, important e să salvăm Dinamo. Trebuie să facem tot ce putem ca să salvăm acest sezon greu, iar cel care o să plece, să plece cu capul sus de aici”, a completat dinamovistul.