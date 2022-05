Reacția lui Valeriu Iftime, după oferta primită de Marius Croitoru de la un club din Liga 1: „Am vorbit cu el”

Patronul echipei FC Botoşani, Valeriu Iftime, a vorbit despre viitorul antrenorului Marius Croitoru.

Omul de afaceri a dezvăluit că tehnicianul a primit o ofertă de la FC Voluntari, dar acesta i-a transmis că nu va pleca.

„El mi-a spus că nu pleacă la Voluntari. Am auzit, dar mi-a spus că nu. ‘Rămân la Botoşani, continui aici'”, a spus Valeriu Iftime, la Orange Sport.

„Eu ştiu că va continua. Acum… Dacă are ofertă mai bună din altă parte. Eu am vorbit cu el astăzi. Situaţia lui e clară, să continuăm. N-am ce-i reproşa, fotbalistic, lui Croitoru. Noi am avut alte lucruri, pe care cu siguranţă le vom rezolva. Eu vreau să rămână Croitoru, să continui cu el. Marius e antrenorul meu.

Dar, repet, dacă apare vreo ofertă de undeva… Deşi eu cred că, financiar, nu-i oferă nimeni mai mult decât mine. Marius a propus o clauză de milioane de euro dacă pleacă. Adică să plătescă el, dacă pleacă”, a mai declarat Valeriu Ifitme.