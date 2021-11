Reacția lui Victor Angelescu, după remiza Rapidului cu Chindia: „Am jucat foarte slab, aproape de penibil”

Chindia Târgovişte și Rapid au remizat, vineri seară, scor 2-2, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Nou-promovata a egalat în minutul 90, prin Marzouk.

Patronul Rapidului, Victor Angelescu, recunoaşte că Rapid a evoluat sub așteptări.

„O să avem o ședință cu toată lumea de la Rapid, dar nu s-a întâmplat nimic grav, ci e un rezultat rușinos prin prisma faptului că am avut doi oameni în plus. Noi am jucat foarte slab în repriza a doua, aproape de penibil. S-a jucat foarte prost și era să pierdem cu doi oameni în plus. Nu meritam nici măcar acest punct.

Am făcut niște greșeli individuale foarte mari. Repet, nu e înmormântare, nu e un capăt de țară. Asta este situația. Dacă am fi fost în locul Chindiei e clar că am fi fost frustrați. Am câștigat un punct în deplasare dar am jucat foarte slab și nu putem să ne bucurăm”, a declarat Victor Angelescu, acţionarul Rapidului, pentru Fanatik.

„Nu se pune problema ca Mihai Iosif să fie înlocuit. Sub nicio formă. Aici nu cred că mai e de antrenor. Putea să fie oricine pe bancă dar ei (n.r. jucătorii) trebuiau să câștige acest meci”, a mai explicat oficialul vişiniilor.