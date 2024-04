Reacția lui Vladislav Blănuță după egalul cu Dinamo: ”Am avut și ghinion, dar nu ne pierdem speranțele”

FCU Craiova a încheiat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, gruparea FCU Craiova, în etapa a 5-a din play-out-ul Superligii.

Oltenii ocupă ultimul loc în clasament, nereușind să obțină nicio victorie din 2 februarie, în timp ce Dinamo se află pe poziția a 8-a, cu 20 de puncte.

Vladislav Blănuță, cel care a înscris golul oltenilor, a declarat că și-a dorit să câștige. De asemenea, Blănuță a vorbit despre schimbările făcute de către Eugen Trică în cadrul echipei.

”Într-un final nu suntem mulțumiți, ne-am dorit victoria, dar acest punct ne dă speranțe. Mă bucur că am marcat, avem dorința de a ne salva. Am avut și puțin ghinion, n-am avut încredere, s-au adunat toate, a fost greu. În continuare e greu, dar nu ne pierdem speranțele.

(n.r.- ce a schimbat venirea lui Eugen Trică) Cred că am devenit o echipă, am devenit mai uniți, asta ne lipsea. (n.r.- întrebat despre problemele din vestiar) Au fost niște mituri, niște minciuni. Am fost mereu unul pentru altul. Mai sunt 4 meciuri, 4 finale”, a spus Blănuță.