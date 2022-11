Reacția lui Yuri Matias după calificarea CFR-ului în primăvara europeană: „În două zile am fost aproape 100%”

Yuri Matias, fundașul brazilian al CFR-ului, a fost cât pe ce să rateze partida cu Ballkani din cauza unei accidentări. Se pare că jucătorul a fost apt și chiar a jucat în victoria cu 1-0.

După partida din Gruia, Yuri a oferit o primă reacție. Iată ce a spus jucătorul ardelenilor.

„În două zile am fost aproape 100%!”

„Sunt foarte fericit că am reușit să ne atingem obiectivul nostru, sunt foarte bucuros.

A fost o săptămână grea pentru mine, am avut acea lovitură la meci. Când m-am trezit luni am zis că nu am nicio șansă să joc, dar vreau să mulțumesc staff-ului și lui Vio (n.r. Viorel Boncoi, kinetoterapeut CFR).

În două zile am fost aproape 100% și am reușit să joc. După accidentare am făcut recuperare luni și am văzut că nu mi-am fracturat nimic. Ce a făcut el a fost minunat”, a spus Yuri Matias după meci.