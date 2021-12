Reacția oltenilor după ce suporterii le-au cerut unora dintre ei plecarea: „Noi suntem cei mai supărați”

Fanii celor de la FC U Craiova i-au contestat pe jucătorii nou-promovatei la ultimul meci al echipei din 2021.

La întâlnirea cu CS Mioveni, suporterii juveților au afișat un banner dur la adresa celor care îmbrăca tricoul alb-albastru. „Dacă nu vă dați silinaț plecați toți de la Știința!” au fost cuvintele ultrașilor pentru fotbaliltii ocupentaie locului 14 în Liga 1. Vlad Achim le-a răspuns susținătorilor Craiovei după ultimul fluier de pe arena din Bănie.

„Este dreptul lor să fie supărați, noi suntem cei mai supărați, alături de cei din conducere. Ne doream mult mai mult, tot noi trebuie să o scoatem la capăt, vedem ce va fi din ianuarie. Nu vom renunța la luptă vom încerca să facem o echipă bună la Craiova.

Eu cred că până la urmă am terminat bine ca joc și rezultate, ne gândeam că 4 puncte ar fi destul de bune, ne-am fi dorit și acum o victorie, trebuie să și îmbunătățim ce putem în această pauză. În privința antrenorului, decizia este la conducere, noi venim și ne facem datoria”, a spus mijlocașul oltenilor.

Craiova termină anul pe loc de baraj, după o prima parte a sezonului în care a avut 4 antrenori pe banca tehnică. Cu CS Mioveni, Achim & Co au obținut un singur punct din 6 în campionatul regular.

„În mare parte am dominat acest joc, am avut și destul de multe ocazii, dar din păcate nu am marcat și trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Mai avem de muncit mult în continuare.

Eu cred că a fost o inconstanță în meciuri, am făcut meciuri bune, a urmat o serie de jocuri mai puțin bune iar dacă vom juca meci de meci cu aceeași mentalitate abia atunci putem deveni o forță. Am avut fluctuații și ne-au costat destul de mult”, a mai adăugat fotbalistul de 32 de ani.