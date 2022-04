Reacția piteștenilor după gafa care a născut controverse: „Ne-am obișnuit, a mai greșit și-n sezonul regulat”

Uriașa eroare a lui Joao Miguel a fost intens dezbătută în ultimele 24 de ore, greșeala fotbalistului de la FC Argeș fiind interpretată în fel și chip de oamenii din fotbalul românesc.

Unii au acuzat chiar faptul că momentul de rătăcire al portughezului nu a fost chiar unul întâmplător. Jean Vlădoiu, președintele alb-violeților, a venit cu argumente prin care să înlăture orice urmă de îndoială în privința fundașului de 28 de ani.

„Ne-am obișnuit, el a mai greșit așa și-n sezonul regulat. El nu e un jucător experimentat, doar la noi a evoluat în prima ligă. Nu se pune problema să fie vorba de un meci aranjat. N-are CFR-ul nevoie de 3 puncte de la FC Argeș! Am văzut câteva discuții legate de faptul că nu ne-am fi apărat corect șansele, nu se pune problema de așa ceva la FC Argeș! Atât s-a putut! Am început bine, apoi am primit acel gol”, a fost poziția fostului mare fotbalist la Digi Sport.

Acesta a ținut să precizeze că deocamdată nu s-a purtat nicio discuție în privința felului în care echipa pregătită de Prepeliță va aborda viitorul sezon, după această calificare în premieră în play-off-ul Ligii 1.

„Aștept să ne cheme primarul să vedem ce strategie abordăm pentru sezonul următor, dar și pentru meciurile care au rămas. Ar fi fantastic pentru noi să câștigăm o Cupă a României. Nu știm ce vom face la anul, dacă vom continua să avem același obiectiv sau vom merge pe mâna copiilor. Eu mi-aș dori să continuăm ce am început. Vom vedea”, a mai transmis Vlădoiu.