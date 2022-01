Reacţia premierului Australiei după anularea vizei lui Djokovic: ,,Australienii se aşteaptă ca rezultatul sacrificiilor să fie protejat”

Viza lui Novak Djokovic a fost anulată pentru a doua oară de australieni. Decizia îi aparţine lui Alex Hawke, ministrul Imigrării din Australia, pe motive de interes public.

După această decizie a reacţionat şi Scott Morrison, premierul Australiei. Oficialul spune că hotărârea este una normală, având în vedere sacrificiile pe care le-au făcut australienii de la începutul pandemiei şi până în prezent.

,,Înțeleg că, după o analiză atentă, ministrul Imigrației a luat măsura de a-i anula viza domnului Djokovic, bazată pe ordine și disciplină pe motiv că era în interesul public să ajungă la un astfel de demers.

Această pandemie a fost incredibil de dificilă pentru fiecare australian, dar am rămas împreună, am salvat vieți și am învățat să trăim în continuare. Împreună am atins una dintre cele mai scăzute rate de deces, am ajuns una dintre cele mai puternice economii și țara cu cele mai mari rate de vaccinare din lume.

Australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă, pe bună dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat. Este ceea ce face ministrul prin luarea acestei măsuri.”, a declarat Scott Morrison, citat de Digisport.