Reacția Simonei Halep, după victoria cu Linette: „Mă bucur că am câștigat primul meci după revenire!”

Fostul lider mondial a izbutit să câștige prima partidă după mai bine de trei luni, astfel că victoria de la Cincinnati poate fi un nou început pentru sportiva din România!

La finalul partidei, Halep a mărturisit că a fost un meci dificil și a ținut să o laude pe poloneza Magda Linette, pentru evoluția din meciul direct. Totodată, jucătoarea română în vârstă de 29 de ani a dezvăluit că își dorește foarte mult să cucerească trofeul de la Cincinnati, asta după ce a pierdut de-a lungul timpului nu mai puțin de trei finale.

„A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, a fost greu să returnez mingea, am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire.

Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, am pierdut 3 finale, e unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună”, a spus Halep, imediat după meci.

În turul secund, Simona Halep se va duela cu învingătoarea din partida Jessica Pegula (30 WTA) – Camila Giorgi (71 WTA).