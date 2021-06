Reacția unui fost antrenor al FCSB după numirea lui Dinu Todoran: „Nu mă mai surprinde nimic”

Nicolae Dică a fost aproape de o revenire la FCSB în această primăvară după ce Toni Petrea nu a mai continuat pe banca roș-albaștrilor.

Iar secundul naționalei, care a mai antrenat vicecampioana României timp de un an și jumătate în trecut a fost ofertat de Gigi Becali. La o lună de la acel moment Dică a explicat la rece motivele pentru care nu a putut accepta propunerea finanțatorului.

„Am considerat că e mai bine să rămân la naţională. Faptul că am fost ofertat înseamnă că am făcut rezultate bune şi munca mea a fost apreciată. Am fost aproape de a câştiga campionatul, am dus echipa în primăvara europeană, am avut rezultate pozitive.

Am fost aproape de Champions League. E presiune oriunde ai fi, la naţională sau la Steaua, că eşti la o echipă mai mică. Tot timpul sunt antrenori care pot fi posibili înlocuitori. Când n-ai rezultate, îți dai seama că e presiune”, a declarat Nicolae Dică pentru Pro Sport.

După ce varianta Dică a picat, Gigi Becali s-a orientat către Dinu Todoran.

„Nu mă mai surprinde nimic. Am trecut prin multe şi ca jucător, şi ca antrenor, chiar dacă am o perioadă nu foarte lungă de antrenorat, aproape şapte ani. Am văzut multe şi nu mă mai surprinde nimic. Todoran e un antrenor tânăr, care îşi doreşte performanţă. Sper să reuşească, aţi văzut şi cu antrenor cu experienţă sau tânăr nu ştii daca ai rezultate sau nu”, a mai spus tânărul antrenor.

