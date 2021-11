Reacția unui rival după remiza echipei lui Mihai Iosif, cu Chindia: „Rapid are probleme mari şi ştiam că are probleme mari”

Chindia Târgovişte și Rapid au remizat, vineri seară, scor 2-2, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Nou-promovata a egalat în minutul 90, prin Marzouk.

Mihai Stoica este de părere că echipa condusă de Mihai Iosif are probleme în ofensivă.

„Din păcate, dacă scoatem din context faza golului doi, se putea vorbi despre o victorie meritată penru cei de la Chindia. E o greşeală imensă de arbitraj şi aici, din nou, se pune acut problema arbitrajului video. Aici nu există niciun comentariu şi punct.

Rapid are probleme mari şi ştiam că are probleme mari. Rapid are jucători din Liga 2, au făcut carieră în Liga 2. I-a adus pe Belu, Săpunaru, Grigore, Junior Morais şi sunt apărători. Când Rapid trebuie să atace, are probleme. Are fundaşi lenţi, care atunci când trebuie să-şi asume riscuri, are probleme. În faţă nu au avut jucători care să decidă duelurile unu la unu.

Sefer e interesant, cu un stâng bun, dar nu e experimentat. Romario Moise, Alami vin din Liga 2. E explicabil. Eu credeam în 0-0, pentru că am crezut că va avea probleme în a înscrie, dar nu să primească două goluri Rapid„, a declarat Mihai Stoica, potrivit Telekom Sport.