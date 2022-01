Reacție deplasată a Simonei Halep, după victoria Golubic. Și-a cerut scuze pentru ceea ce a spus în timpul interviului

Simona Halep a declarat, vineri, după calificarea în semifinale la Melbourne Summer Set obținută în fața jucătoarei Viktorija Golubic că serviciul ei a fost de rahat, apoi le-a cerut scuze spectatorilor pentru cuvântul folosit.

„A fost foarte dificil. Nu am crezut cu adevărat că pot câştiga acest meci, dar am luptat până la capăt. Sunt foarte mândră de asta, pentru că în trecut am muncit foarte mult în sensul acesta. Tot creditul pentru ea, pentru contribuţia ei la acest meci frumos. Sunt fericită că am fost un pic mai puternică în final şi am putut să câştig acest meci.

Înseamnă mult. Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat, trebuie să spun asta, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar chiar aşa a fost. Am luptat mult cu mine însămi azi, a fost dificil să-mi controlez emoţiile, dar ea m-a adus în această situaţie, a pus presiune pe mine şi mi-a fost greu să mă descurc. Dar dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi, asta am făcut astăzi şi sunt foarte fericită că am reuşit„, adeclarat Halep, la interviul pe teren.

Simona Halep (locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2) s-a calificat în semifinalele turneului Melbourne Summer Set, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4, pe elveţianca Viktorija Golubic (locul 43 WTA).

Halep va evolua în semifinale cu chinezoaica Qinwen Zheng (locul 126 WTA), venită din calificări, care a trecut, în sferturi, cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (5), de croata Ana Konjuh (locul 67 WTA).

Calificarea în semifinale este recompensată la acest turneu cu un premiu de 10.100 de dolari şi 110 puncte WTA.

