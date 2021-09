Reacție vehementă a lui Adrian Mititelu Jr. după al patrulea meci consecutiv fără victorie

Adrian Mititelu Jr, patronul echipei U Craiova 1948 s-a arătat dezamăgit de rezultatul înregistrat în Trivale și spune că a luat o serie de măsuri. Adrian Mutu se bucură în continuare de susținerea conducerii.

„Am discutat cu jucătorii. Normal că vom continua cu Mutu. Drumul este lung, se pare că acum este și mai lung. Avem 8 puncte după 8 meciuri, este dezamăgit și jocul și poziția din clasament. Sper să se schimbe ceva la echipă, pentru că altfel va fi foarte greu.

Sunt supărat, n-am ce să vă spun, nu sunt antrenorul echipei. Au fost mai multe lucruri care s-au întâmplat împotriva noastră. Și în meciul cu Farul, în minutul 84, dintr-un penalty care n-a fost, și la Mioveni. Am intrat într-o vrie, uitați că nu mai putem să acumulăm puncte.

Sunt meciuri foarte grele. Sunt dezamăgit, asta pot să spun. Chiar nu mă așteptam să avem doar 8 puncte. Modul în care am jucat azi îmi ridică semne de întrebare, nu putem juca în halul ăsta. Dacă vă uitați pe CV-urile jucătorilor aduși în vara asta, de unde i-am luat, din primele ligi ale Europei, să pasăm în jumătatea noastră… este dezamăgitor. Sper să se schimbe ceva, iar la meciul cu Steaua (n.r – FCSB) să arătăm altfel.

Am discutat cu jucătorii, nu cu Adi. Am avut niște măsuri de luat. Nu pot să spun, n-au fost amenzi. Am făcut eu ce am considerat că e mai bine. Jucătorii mei sunt ultramotivați, au salariile și condițiile de primele patru echipe din Liga 1. Botoșaniul are 3.000-4.000 de euro pe lună și e pe locul 3.

Eu n-am ce să fac mai mult. Din Liga 4 am adus echipa în Liga 1, acum depinde de staff-ul tehnic și de jucători. Ne înjură de 15 ani, să mă înjure în continuare, d-aia nu mai pot eu. Liniște a fost până acum, dar acum vor fi niște măsuri la nivel de lot, de jucători, de echipă. Sunt dezamăgit și ne așteaptă niște meciuri foarte grele.

Eu i-am oferit lui Adrian Mutu încredere totală, am adus jucătorii cu care m-am sfătuit cu el. Dacă luăm CV-urile jucătorilor, sunt în primele șase echipe din țară fără să discutăm, dar uitați că fotbalul ne păcălește. Nu prea jucăm fotbal. Totuși, suntem în etapa a opta, trebuie să se trezească„, a spus Adrian Mititelu Jr.

FC Argeș a învins-o pe FC U Craiova 1948, scor 1-0, pe teren propriu, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 8-a a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat în prelungirile primei reprize, de Ișfan.