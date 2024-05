Real Madrid, pentru a 36-a oară campioana Spaniei

Echipa Real Madrid a câştigat, sâmbătă, pentru a 36-a oară campionatul Spaniei, după ce sâmbătă, în etapa a 34-a, a învins Cadiz şi FC Barcelona a pierdut confruntarea cu Girona.

Real Madrid a profitat de eșecul Barcelonei

Real Madrid s-a impus cu 3-0 în faţa echipei Cadz (goluri Diaz ’51, Bellingham ’68, Joselu ‘90+4).

FC Barcelona a fost învinsă în deplasare de Girona, scor 4-2, deşi a condus cu 1-0 şi cu 2-1. Pentru catalani au înscris Christensen ‘3 şi Lewandowski ‘45+1 (penalti). Girona a marcat prin Dovbyk ‘4, Portu ’65, ’75 şi Gutierrez ’67.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Real Madrid are 87 de puncte, în timp ce Girona, locul doi, are 74, iar FC Barcelona, locul trei, are 73.