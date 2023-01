Real Madrid s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei! Diego Simeone a dat de pământ cu arbitrul de centru

Ultima echipă calificată în semifinalele Cupei Spaniei este Real Madrid, care a învins Atletico cu 3-1, după prelungiri.

Diego Simeone l-a criticat pe arbitrul de centru că nu l-a eliminat pe Ceballos în minutul 70

Meciul s-a jucat pe stadionul Realului, iar oaspeții au deschis scorul în minutul 19 prin Morata. Trimis în teren în minutul 69, în locul lui Federico Valverde, Rodrygo a egalat în minutul 79, iar meciul a ajuns în prelungiri.

Gazdele au mai punctat de două ori, prin Benzema (104) și Vinicius (120+1), dar Atletico evolua în inferioritate, după eliminarea lui Stefan Savic (99).

La final, antrenorul oaspeților, Diego Simeone, a avut un atac dur la adresa arbitrului de centru Cesar Solo. „Am făcut un joc foarte bun până în minutul 70, când Ceballos trebuia eliminat pentru acel fault. Văd că nimănui nu-i pasă că trebuia să primească al doilea cartonaș galben! Am fi avut avantaj pe tabelă și un om în plus. A fost un moment decisiv!

În schimb, Savic a fost eliminat. Cu cât meciul a progresat, ne-a fost greu să menținem același nivel. Cred că meritam cel puțin un egal. Deși am pierdut, sunt mulțumit de efortul jucătorilor.

Am discutat cu Soto Grado, în primul rând l-am întrebat dacă are ceva personal cu Morata, pentru că nu i-a dat niște faulturi clare. Și nu e prima dată când se întâmplă, așa a fost și la San Sebastian. Nu l-as folosi pe Alvaro în următorul meci cu acest arbitru, pentru că este o situație foarte dificilă.

Arbitrul mi-a zis că Alvaro exagerează cu căderile, dar eu a trebuit să-l schimb din cauza unor probleme medicale. Ce să mai zic… nimănui nu-i pasă de aceste lucruri evidente!

Nu știu dacă arbitrajul a fost decisiv, decisivi sunt jucătorii pe teren. Real Madrid a fost superioară în momentele importante, în fața porții”, a spus el, potrivit Marca.