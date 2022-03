Real Madrid s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după un meci senzațional cu PSG

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Champions League după ce a învins-o pe PSG, cu 3-1, pe teren propriu, într-un meci disputat miercuri seară, în returul optimilor. În tur, echipa pariziană s-a impus cu 1-0.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 39. Mbappe a fructificat o pasă de la Neymar îi pasează lui care scapă unu-la-unu cu Alaba, șutează de lângă acesta și deschide scorul.

Gazdele au egalat în minutul 61. Donnarumma a primit o pasă înapoi, a întârziat să degajeze Benzema l-a contrat, mingea a sărit la Vinicius, care îi trimite aceluiași Benzema, iar acesta marcehează.

Spaniolii au dus scorul la 2-1, în minutul 76, prin același Benzema. Două minute mai târziu, Benzema a marcat pentru 3-1 și 3-2, la general.

Au evoluat echipele:

Real Madrid : Courtois – Carvajal (Rodrygo ’66), Militao, Alaba, Nacho – Modric, Kroos (Camavinga ’58), Valverde – Asensio (Vazquez ’66), Benzema, Vinicius. Antrenor: Carlo Ancelotti

P SG: Donnarumma – Hakimi (Draxler ’88), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo (Di Maria ’81), Paredes (Gueye ’79), Verratti – Messi, Mbappé, Neymar. Antrenor: Mauricio Pochettino

Karim Benzema’s third hat-trick in the Champions League. Unforgettable.

⏰6⃣1⃣⚽️ Benzema

⏰7⃣6⃣⚽️ Benzema

⏰7⃣8⃣⚽️ Benzema #UCL pic.twitter.com/ayMuvrp8n3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022