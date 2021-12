„Regele”, la ora dezvăluirilor! Ce spune despre Mutu selecționer + la ce echipă va juca Ianis Hagi

Farul Constanța a încheiat anul 2021 cu un succes pe terenul lui Dinamo, scor 2-0, și ocupă locul 6 în Liga 1, ultimul care asigură prezența în play-off!

Imediat după terminarea jocului, Gică Hagi a oferit prima reacție și s-a arătat mulțumit de parcursul formației sale în cele 21 de meciuri. Totodată, antrenorul constănțenilor a comentat și pe seama posibilității ca Adrian Mutu să devină noul selecționer al României, dar a dezvăluit și ce urmează pentru fiul său, Ianis, despre care s-a scris că este tot mai aproape să plece de la Rangers.

”Șase luni în care am muncit bine. Nu am fost constanți. Această victorie ne-a venit bine. Nu era ușor să ai tonusul acesta. Au luptat, au avut determinare. Am avut ocazii multe. Am avut șanse, am marcat gol. Nu mă încântă (n.r. că Farul are una dintre cele mai bune defensive).

Vom vedea la transferuri. O să începem să vorbim cu fiecare, avem copii foarte mulți. Analizăm, tragem linie. Mă duc la Ianis. Asta e viața noastră. Se termină una, începe alta. Am citit în această lună de Grameni, de Pitu, de Ianis. Ianis cred că rămâne la Rangers. Vom vedea.

Noi suntem deschiși. E o fabrică care trebuie să producă Fotbalul românesc trebuie să aibă cele trei echipe mari. Respect pentru tradiție, dar păcat că aceste cluburi au avut probleme. Îmi vin toate gândurile în cap când mă întrebați. Vrem să avem cea mai frumoasă bază din România.

(n.r. despre varianta Adrian Mutu la echipa națională) Adi Mutu e un campion, e un jucător fantastic. Are personalitate. Experiență are pentru că a jucat la nivel mare. Mi-a plăcut de el!”, a spus Gică Hagi.