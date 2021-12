Reghecampf a anunțat noul obiectiv al echipei CSU Craiova: „Nu putem să vorbim de titlu”

CSU Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu UTA, în etapa a 20-a a Ligii 1. Gruparea olteană a ajuns la a 6-a etapă consecutivă fără victorie.

Laurențiu Reghecampf, antrenorul CSU Craiova, s-a declarat extrem de nemulțumit de evoluția eleviilor săi. Tehnicianul spune că jucătorii trebuie să se gândească la calificarea în playoff, și nu la titlu.

„Dezamăgire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere. Trebuie să fim bucuroși că am câștigat un punct în seara asta. Au fost net superiori la fiecare duel. Am avut și o scurtă ședință după meci. Schimbările nu au adus nimic.

Fiind ultimul meci de acasă din acest an speram să arătăm altfel. Nu cred că este o criză, ne lipsesc jucători importanți. Nu reușim să ieșim cu pase din apărare, nu avem o construcție bună. Koljic are comoție, sperăm să fie bine. Trebuie să ne revenim și să mergem la Mediaș și să câștigăm.

O să avem o perioadă de pregătire unde trebuie să ne pregătim pentru partea a doua a sezonului. Sperăm să recuperăm din accidentați și să-i pregătim la un nivel foarte înalt.

În moment de față trebuie să ne gândim la playoff, trebuie să fim realiști. La cum am jucat astăzi, nu putem să vorbim de titlu. O să vedem ce facem în iarnă, nu putem să anunțăm nimic când mai avem o etapă de jucat până la pauză„, a spus Laurențiu Reghecampf.