Reghecampf a fost întrebat din nou dacă și-ar dori să devină selecționerul României! Reacția antrenorului

Actualul tehnician al celor de la CSU Craiova a vorbit la finalul partidei cu Academica Clinceni despre șansele de a-i lua locul lui Mirel Rădoi pe banca primei reprezentative!

Laurențiu Reghecampf a preluat în această vară formația olteană, însă nu are de gând să plece până când nu îi va aduce titlul de campion patronului Mihai Rotaru. Întrebat despre posibilitatea de a prelua naționala României, Reghecampf a ținut să pună capăt tuturor speculațiilor și a dezvăluit că nu se pune problema să plece de la Craiova în momentul de față.

”Mai sunt două meciuri unde antrenor va fi Mirel Rădoi. Pentru mine, în momentul de faţă nu există acest lucru. Am contract pe doi ani cu Craiova şi îmi doresc să câştig campionatul, sunt discuţii pe care le facem degeaba. Nu mă interesează! Am plecat într-un proiect şi vreau să-l duc la capăt, am doi ani contract”, a spus antrenorul oltenilor.

Laurențiu Reghecampf i-a cucerit definitv pe jucătorii Craiovei

,,Domnul Reghe e un antrenor foarte, foarte bun, ne‑a impresionat pe toţi. Cred că ar putea antrena oriunde în afară. Comunicarea cu jucătorii cred că e punctul lui forte, toţi avem o relaţie excelentă cu el şi faptul că e un motivator foarte bun cred că ne aduce multe puncte în plus.”, a declarat Andrei Ivan, pentru revista oficială a lui CSU Craiova.