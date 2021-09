Reghecampf a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1: „Nu mă uit pe clasament. Nu mă interesează!”

CSU Craiova ocupă în momentul de față locul 9 în ierarhia Ligii 1, cu 13 puncte acumulate în primele 9 runde!

Oltenii sunt departe în momentul de față de îndeplinirea principalului obiectiv impus de patronul Mihai Rotaru la începutul acestui sezon, câștigarea campionatului. Cu toate acestea, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că echipa sa se va lupta și în acest an pentru cucerirea titlului, în ciuda locului ocupat în momentul de față.

Totodată, tehnicianul în vârstă de 46 de ani a ținut să declare încă o dată că se felicită pentru alegerea de a veni în Bănie și își dorește să construiască o echipă cât mai competitivă, cel târziu pentru sezonul următor.

„În momentul de față nu mă uit la clasament, nu mă interesează deocamdată acest lucru. Vă asigur că noi muncim și facem tot ce putem ca să fim o piatră grea pentru celelalte echipe. Cu siguranță că noi, FCSB, CFR și probabil încă o echipă, vom juca un rol important în lupta pentru titlu.

Eu sunt mulțumit de tot ce am găsit aici, i-am spus domnului Rotaru că mă bucur pentru că am făcut acest pas. Sper să câștigăm măcar un trofeu în acest sezon și să formăm un colectiv puternic pentru următorul campionat.

N-am avut nicio discuție cu FCSB, n-am refuzat pe nimeni. Singura discuție pe care am avut-o a fost cu domnul Rotaru și am acceptat să vin. Când am o discuție cu cineva, vă spun, dar nu a fost nicio discuție cu FCSB sau cu echipa națională. Mă gândesc doar ce se întâmplă aici, nu-mi fac planuri pe termen lung”, a spus Reghecampf, potrivit Digi Sport.